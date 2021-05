Diawara migliora, Zaniolo a Innsbruck per l’ultimo ok

Il centrocampista ieri si è unito parzialmente al gruppo e verrà valutato nella rifinitura di questa mattina

Questa mattina Nicolò Zaniolo volerà ad Innsbruck per sottoporsi alla tanto attesa visita con il professor Fink, scrive Il Tempo. Manca solo l’ok del chirurgo che lo ha operato lo scorso settembre, poi il numero 22 giallorosso avrà il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime. Inizialmente lo farà con la Primavera, con l’intento di arrivare al top all’inizio della preparazione estiva. Intanto per la gara di domani Fonseca spera di recuperare almeno Diawara che ieri si è unito parzialmente al gruppo e verrà valutato nella rifinitura di questa mattina, ancora lavoro individuale invece per gli altri infortunati.