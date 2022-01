Diawara decide, Fazio saluta, Ivkovic firma

Stasera il centrocampista guineano rientrerà in Italia

L'arrivo di un colpo last minute si complica. Convincere Diawara ad accettare un nuovo club è tutt'altro che scontato, nonostante da oggi intavolare una trattativa sarebbe più semplice. Come riporta Il Tempo Stasera il centrocampista rientrerà in Italia dalla Coppa d'Africa: su di lui ci sono Sampdoria, Cagliari e Venezia mentre all'estero piace soprattutto a Valencia e Galatasaray. Per ora però nessuna destinazione ha trovato il gradimento del giocatore. Chi invece sembrerebbe deciso a lasciare Trigoria è Fazio che dovrebbe accettare la corte della Salernitana. Nell'operazione è stata decisiva l'opera di convincimento di Sabatini. Manca sempre meno invece all'arrivo di Mate Ivkovic: il classe 2006 proveniente dall'Hajduk Spalato entro pochi giorni diventerà della Roma.