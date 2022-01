Diawara blocca il mercato dei giallorossi

La situazione del centrocampista non fa decollare gli ultimi giorni in questa sessione di calciomercato della Roma

Nonostante il vertice di alcuni giorni fa tra Tiago Pinto e l'entourage del centrocampista avesse dato esito positivo - il giocatore era detto disponibile a ambiare squadra - a Trigoria non sono mai arrivate offerte ufficiali, si legge su Il Tempo. Il sogno del guineano è quello di provare un'esperienza in Liga con la maglia del Valencia - che a metà gennaio aveva sondato il terreno - ma gli spagnoli non hanno mai presentato un'offerta ufficiale. Lo stesso discorso vale per i club di Serie A che si erano mostrati disponibili ad ingaggiare l'ex Napoli (Torino, Cagliari, Sampdoria e Venezia): in nessun caso infatti l'interesse per il ventiquattrenne si trasformato in qualcosa di più. Uno stallo che a meno di 48 ore dalla fine del calciomercato rischia di complicare (e non poco) un eventuale trasferimento, abbassando drasticamente le chance di veder arrivare un acquisto last minute al Fulvio Bernardini. Con la partenza di Diawara l'ingaggio di un nuovo elemento a centrocampo sarebbe potuto diventare una possibilità reale ma, a meno di colpi di scena, per avere un nuovo rinforzo José Mourinho dovrà attendere l'estate. Prosegue invece il lavoro di scouting alla ricerca dei migliori talenti under 18 in circolazione: l'ultimo colpo messo a segno è il croato Mate Ivkovic. Tra oggi e domani il classe 2006 diventerà ufficialmente un giocatore giallorosso.