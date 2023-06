Di Francesco verso il Frosinone. Aquilani al Pisa

Due ex giallorossi pronti a rimettersi in gioco

Dopo l'addio inatteso a Fabio Grosso, il presidente del Frosinone era stato chiaro: "Vorrei un allenatore che facesse giocare la squadra con il 4-3-3". E a quanto pare l'ipotesi si sta concretizzando, perché il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi ha in agenda un incontro con Eusebio Di Francesco, cultore del modulo tattico tanto caro a Zeman, come riporta Il Tempo. Il primo appuntamento per provare a portare l'ex tecnico della Roma sulla panchina dei ciociari è previsto tra domani e dopodomani. Intanto, Aleksandar Kolarov, attualmente direttore sportivo del Pisa, chiude per un altro tecnico dal passato romanista. A guidare i toscani nella la prossima stagione in Serie B arriva infatti Alberto Aquilani, che saluta così la Fiorentina Primavera. L'ex-centrocampista firmerà un contratto biennale.