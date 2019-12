Di Criscio operata: “Torno subito”

Il responso che tutti in casa giallorossa temevano purtroppo è arrivato. Federica Di Criscio, dopo il fallo subito durante la gara contro l’Inter, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione al crociato anteriore, come riporta Il Tempo.

La giocatrice dell’As Roma femminile è stata subito operata a Villa Stuart e l’intervento è riuscito. Oltre alla ricostruzione del legamento crociato anteriore, si è proceduto anche alla sutura del menisco esterno. Per un infortunio di questo tipo i normali tempi di recupero sono di 5-6 mesi, purtroppo questo vuol dire che difficilmente Di Criscio tornerà a disposizione nel corso dell’attuale stagione. Moltissime le manifestazioni d’affetto arrivate tramite i social network alla giocatrice, che ha ripostato i vari messaggi e ha scherzato prima dell’intervento: “Torno subito! Grazie a tutti per l’affetto, faccio un salto in sala operatoria e torno”.

Dopo l’operazione è arrivata anche una bellissima sorpresa dalle compagne di squadra Corelli, Giugliano, Soffia e Coluccini che, insieme alla capitana Elisa Bartoli e a coach Bavagnoli, le hanno fatto visita in clinica. Federica ha sfoggiato subito il suo solito sorriso nello scatto postato su Instagram. Bavagnoli perde così un’altra titolare in vista dell’impegno di domani in Coppa Italia. Le giallorosse affronteranno in trasferta la Pink Bari nell’ottavo di finale (gara secca). Oltre a Di Criscio non ci sarà Manuela Giugliano, che sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio destro rimediato contro la Juventus. Da verificare invece le condizioni di Bartoli, alle prese con un affaticamento al polpaccio sinistro accusato domenica scorsa durante il riscaldamento.