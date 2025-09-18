Derby Lazio-Roma, oltre 60mila spettatori. Incasso 2,2 milioni

Sono oltre 35.000 i biglietti venduti per la partita di domenica alle 12.30. Uniti ai quasi 25.000 abbonati biancocelesti (dalle 29.163 tessere stagionali, vanno esclusi circa 4.500 titolari di tessere in settori non validi per il derby), fanno salire il numero degli spettatori a quasi 61.000 totali. La proiezione finale - riporta 'Il Tempo' - al netto della Monte Mario è di 37-38 mila laziali e 22-23 mila romanisti. Resta a disposizione qualche palco vip ma per il resto lo stadio sarà al completo anche considerando circa 3500 posti non vendibili come settore cuscinetto tra la tribuna Tevere e i distinti Sud giallorossi. L'incasso sarà superiore ai 2.2 milioni di euro.