Ascesa e declino di una giovane promessa. In tre anni la parabola di Nicola Zalewski ha conosciuto impennate e crolli che hanno illuso allenatori e tifosi che in questi anni lo hanno venerato prima, e aspettato poi. Ma, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, l'ultima mossa gli costa, ad oggi, un anno lontano dai campi. Il ventiduenne polacco, dopo i continui rifiuti al Galatasaray (che ha virato su altri obiettivi), è stato messo fuori rosa dalla Roma che aveva accettato undici milioni più bonus dai turchi appena due giorni fa. Il finale amaro di un'estate vissuta fra campo, mercato e scelte discutibili. Non un epilogo degno per un ragazzo che due anni e mezzo fa incantava e vinceva la Conference a Tirana e che sembrava essere il beniamino del futuro. Dopo l'Europeo con la Polonia aveva ammesso in un'intervista di non essere certo di restare alla Roma vista la scadenza del suo contratto al termine della prossima stagione. Un contratto che dall'entourage del calciatore non sembra voler essere prolungato, e che la Roma lascia in standby in attesa di vicende di mercato. A fine agosto Ghisolfi propone al polacco un prolungamento al triplo dello stipendio attuale (circa 500 mila netti l'anno) ovvero un milione e mezzo a stagione: nessuna risposta dal calciatore. Nel frattempo si fa sotto il Psv Eindhoven, ma Zalewski declina l'offerta e il suo piano sembra provare a giocarsi le sue carte con De Rossi che gli ha dato fiducia a inizio stagione, e poi andare a scadenza. Ma la Roma non gradisce l'atteggiamento del suo giocatore, e l'interesse last minute del Galatasaray apre lo strappo. Inizialmente Zalewski non sembra convinto, ma ad inizio settimana arriva l'apertura all'offerta turca da circa 2 milioni più bonus. Il sì del ragazzo porta alla partenza di una delegazione del club che martedì sbarca nella Capitale. L'accordo fra i club arriva giovedì, con il tentativo del Galatasaray di abbassare l'offerta di ingaggio all'esterno. A questo punto, nonostante la dirigenza giallorossa avesse avvertito, Zalewski ci ripensa e resiste a tutti i rilanci dei turchi fino a ieri, quando arriva lo stop definitivo. Quasi tre milioni sul piatto per Zalewski e la possibilità di una clausola di rescissione per liberarsi. Nel frattempo Zalewski non si allena più e la Roma lo mette fuori rosa. Una storia senza lieto fine che solo un paio d'anni fa sembrava impossibile. Dalla fiducia di Mourinho alle notti magiche in Conference fino al declino delle ultime due stagioni.