De Rossi tra Genoa e Roma che verrà

Vincere per alimentare quel filo di speranza per la Champions, ma soprattutto per arrivare davanti alla Lazio ed evitare ogni possibile beffa, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Questa sera all'Olimpico (fischio d'inizio ore 20.45, diretta Dazn) arriva il Genoa dei miracoli di Gilardino nell'ultima in casa dell'anno per i giallorossi. Saranno oltre 67mila i tifosi presenti grazie all'apertura del settore ospiti per i sostenitori della Roma dopo il divieto della trasferta dei genoani, per il cinquantasettesimo sold out dell'era Friedkin che conferma il legame indissolubile tra club e la sua gente. De Rossi conosce bene l'importanza dei punti in gioco tra stasera e la prossima settimana al Castellani, e da diversi giorni prepara al meglio l'ultima recita davanti al proprio pubblico. "Abbiamo ancora un obiettivo importante. Il Genoa sta giocando bene, come dovrebbero fare tutte le squadre, ma non hanno i nostri stimoli. Sarà bello lo stadio pieno, ma c'è una gara da vincere".