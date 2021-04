De Rossi ricoverato allo Spallanzani

Da giovedì sera Daniele De Rossi è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Spallanzani di Roma. Le sue condizioni sono definite discrete, non è in terapia intensiva. L’attuale collaboratore della Nazionale Italiana – dopo una settimana di isolamento domiciliare – aveva effettuato giovedì scorso una Tac al San Camillo di Roma: dagli esami strumentali sarebbe emersa una polmonite interstiziale bilaterale, a quel punto – in via cautelare – l’ex capitano della Roma, scrive “Il Tempo”, è stato trasferito nel nosocomio di via Portuense specializzato per il Covid-19 e per le infezioni polmonari.

La positività gli era stata riscontrata a Sofia, durante la trasferta in Bulgaria nella quale erano risultati positivi altri due collaboratori di Mancini tra i quali Gianluca Vialli. Un inizio poco fortunato quello di Daniele De Rossi che aveva intrapreso la sua avventura come collaboratore di Roberto Mancini proprio in occasione dell’inizio delle qualificazioni ai prossimi Mondiali durante il quale è iniziato il focolaio all’interno della comitiva azzurra. Nelle ultime ore il telefono dell’ex giallorosso è stato preso d’assalto soprattutto dagli ex compagni che hanno voluto comunicargli la loro vicinanza. Al momento i medici dello Spallanzani non hanno ipotizzato il giorno delle dimissioni. Il cluster-covid della Nazionale Italiana ieri non ha riscontrato nuove positività dopo quelle di Bonucci, Bernardeschi, Sirigu, Cragno, Grifo, Florenzi, Verratti e Pessina; sono otto i calciatori attualmente positivi al virus, ai quali si aggiungono diversi altri soggetti tra tecnici e dipendenti della Figc. Lo stesso Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è in isolamento domiciliare volontario, pur non avendo alcuna patologia collegabile alla pandemia.