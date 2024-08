De Rossi prova la Roma

L'ultima amichevole prima di concentrarsi sul campionato. La Roma oggi è attesa infatti all'ultimo test del ritiro inglese, che si concluderà con l'amichevole contro l'Everton al Goodison Park. Come scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, ieri Pellegrini e compagni hanno svolto l'ultimo allenamento nel centro sportivo dell'FA, il St. George's Park. Quello contro i Toffees sarà il primo vero test dove De Rossi potrà schierare verosimilmente la Roma che scenderà in campo contro il Cagliari. Sarà quindi l'occasione perfetta per capire come il tecnico giallorosso riuscirà a far convivere un reparto offensivo che può contare su Dovbyk e soprattuto Dybala e Soulé. E proprio il neo-acquisto arrivato dalla Juventus è stato elogiato da Svilar: "Soulè diventerà forte può crescere ancora tanto, ogni volta che tocca la palla, anche in allenamento, ho la sensazione che possa succedere qualcosa". L'estremo difensore ha poi parlato del rinnovo di contratto e delle ambizioni stagionali: "Non abbiamo iniziato a parlare di un prolungamento, ma per me non ci sono problemi, sono estremamente grato alla Roma e al mister per la fiducia, è un sogno essere titolare e giocare così tante partite in un club del genere. Una squadra di questo livello deve avere come obiettivo andare in Champions League tutti gli anni".