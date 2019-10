De Rossi con il Boca per la rivincita sul River

Daniele De Rossi ci sarà e proverà a fare di tutto per scendere in campo. Come riportato da Il Tempo, l’ex capitano della Roma fa parte della lista dei convocati del Boca Juniors per la semifinale di andata di Copa Libertadores, una sfida che i tifosi xeneizes hanno messo da tempo nel mirino come possibile rivincita della finale dello scorso anno: davanti ci saranno gli odiati rivali del River Plate. Nella notte tra oggi e domani (ore 2.30 italiane di mercoledì diretta Dazn) andrà in scena il primo episodio della semifinale e si giocherà in casa del River, che nella finale di un anno fa non riuscì a giocare al Monumental a causa degli incidenti intorno allo stadio.

De Rossi ha saltato il match con il San Lorenzo a causa di un sovraccarico muscolare al tendine del ginocchio destro accusato durante una seduta di allenamento una decina di giorni fa ma sembra pienamente recuperato: il tecnico Alfaro lo ha incluso nella lista dei convocati, puntando sulla sua grande esperienza per un match delicatissimo. Nell’elenco figurano anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: Tevez, leggenda del Boca, e l’ex biancoceleste Zarate.