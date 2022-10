De Rossi alla Spal. E può sfidare subito Mou

E, per una strana coincidenza astrale , il suo cammino potrebbe portarlo (quasi) subito a scontrarsi con la squadra a cui ha dedicato una carriera. Tra una settimana infatti la Spal affronterà il Genoa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia : la vincente dello scontro diretto se la vedrà poi contro la Roma all'Olimpico, negli ottavi in programma nella prima metà di gennaio. Quindi, se De Rossi dovesse trionfare nella sfida di coppa di martedì prossimo, tra tre mesi tornerebbe da avversario in quello che è stato il «suo» stadio.

Il classe '83 ha raggiunto ieri sera Ferrara e, nelle prossime ore, firmerà il contratto che lo legherà alla Spal fino a giugno 2024. Nonostante non sia ancora in possesso del patentino Uefa Pro - propedeutico per ricoprire il ruolo di primo allenatore in Serie A e B - De Rossi potrebbe beneficiare di una deroga, in qualità di iscritto all'ultimo Master iniziato a Coverciano lo scorso settembre. Il debutto è previsto sabato in casa del Cittadella, per iniziare a migliorare la classifica che vede la Spal a 9 punti dopo 8 partite.