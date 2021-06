L’Anderlecht vuole Darboe. Ma deciderà Mourinho

L'obiettivo della dirigenza è di abbassare il monte ingaggi, con il fronte cessioni pronto a smuoversi in questi giorni

Qualcosa si muove sul fronte cessioni. La Roma sta cercando di fare cassa prima di piazzare un colpo in entrata e le prime risorse potrebbero arrivare dalla cessione di Darboe : il giocatore è un obiettivo dell' Anderlecht , che ha già presentato un'offerta per acquistare il classe 2001 a titolo definitivo. I giallorossi stanno valutando la proposta, ma prima di prendere una decisione il club aspetterà il parere di Mourinho (la dead line è fissata il 20 luglio). Se lo Special One giudicherà il gambiano pronto per far parte della sua Roma l'offerta dei belgi verrà rispedita al mittente, in caso contrario quella di Darboe potrebbe diventare la prima cessione del mercato romanista, riporta "Il Tempo". Anche Santon ha le valigie pronte da un pezzo, ma per il terzino non è ancora arrivata un'offerta ufficiale: su di lui c'è l'interessamento di due club turchi e uno italiano, ma negli ultimi giorni il suo agente ha sondato il terreno anche con alcune squadre dell' Mls . Attesi sviluppi anche su Pastore . L'agente del Flaco è atteso a Trigoria a fine mese per fare il punto con Tiago Pinto . L'obiettivo del general manager è quello di abbassare il monte ingaggi il prima possibile ed avere così maggiore libertà di movimento sulle operazioni in entrata.

Le priorità rimangono l'arrivo di un centrocampista e di un portiere titolare, ma la Roma non ha ancora sferrato l'affondo decisivo per regalare a Mourinho il primo rinforzo. Xhaka continua ad attendere che la situazione tra i giallorossi e l'Arsenal si sblocchi, mentre Rui Patricio rimane il principale indiziato per prendere il posto di Pau Lopez nonostante l'interessamento per Gollini. In attesa di conoscere il nome del primo acquisto dell'era Mourinho, la società si prepara ad accogliere il nuovo allenatore con una presentazione in grande stile in programma i primi di luglio. La location perfetta sarebbe stata il Colosseo - il club ha fatto un tentativo con il Comune - ma organizzare l'evento all'interno dell'Anfiteatro Flavio non è stato possibile. L'alternativa sarebbe potuta essere la scalinata di Trinità dei Monti, ma anche in questo caso non è stata data disponibilità. In ogni caso la presentazione dello Special One andrà in scena nel centro della città e nei prossimi giorni verrà finalmente svelata la location. I Friedkin hanno scelto il portoghese per cambiare la storia della Roma, per i tifosi il "Mou-day" potrebbe rappresentare l'inizio della rivoluzione.