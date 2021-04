Dalla panchina agli uffici, Friedkin cambia: il preferito resta Allegri

I nuovi proprietari hanno già cambiato diverse figure in società: la scelta più delicata sarà l'allenatore

Una lenta ed inesorabile rivoluzione. Dan e Ryan Friedkin hanno preso in mano la Roma lo scorso 17 agosto e come era lecito attendersi hanno dato la loro impronta al club, cambiando diverse figure chiave all’interno della società. Per quanto riguarda il ramo sportivo - per controllare tutto ciò che succede a Trigoria il presidente ha deciso di farsi creare un nuovo lussuoso ufficio con vista sui campi - la figura di riferimento, riporta "Il Tempo", è stata individuata in Tiago Pinto , general manager che sarà affiancato da Lombardo e De Sanctis.

Certificata l’impossibilità di arrivare a Nagelsmann, il preferito della proprietà resta Allegri, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Altro nome in lista è quello di Sarri: il suo agente, Ramadani, è segnalato in Italia e potrebbe tornare alla carica con Pinto per convincerlo ad assumere il suo assistito, il cui profilo si sposa con l’idea del dirigente di lavorare con una rosa ridotta e non extralarge. Sul fronte societario, i Friedkin - per ora - hanno confermato al timone l’ultimo Ceo dell’era Pallotta, Guido Fienga, e hanno scelto Stefano Scalera per i rapporti istituzionali e il progetto stadio, mentre è partita la caccia ad un nuovo direttore commerciale dopo la separazione con Giorgio Brambilla. I texani non erano soddisfatti del lavoro fatto dal dirigente (era tornato a gennaio 2020) sul fronte sponsor e hanno voltato pagina.