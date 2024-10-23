La sosta non ha portato novità e Ghisolfi non ha ancora affondato il piede sull'acceleratore. L'agenda del DS giallorosso in tema di rinnovi resta fitta ma nelle ultime settimane nessuna mossa concreta per arrivare a dama sui contratti da rinnovare, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Svilar, Pisilli, Zalewski, Marin e Mannini sono nella lista del francese, senza considerare la situazione legata al futuro di Dybala che non ha avuto contatti con la dirigenza e continua a mettere in cantiere presenze utili per far scattare la clausola di rinnovo automatico. Il più scontato dei rinnovi è quello di Svilar, che si sta confermando tra i migliori della rosa giallorossa. La volontà comune è quella di andare avanti insieme nonostante le offerte importanti che potrebbero arrivare in estate, ma ad oggi nessun contatto per avviare negoziati concreti sul futuro del portiere belga. Nelle prossime settimane sono attese mosse da Trigoria, anche se l'accordo fino al 2027 mette meno fretta di quanto l'entourage del calciatore può avere visto il rendimento del numero novantanove giallorosso. Discorso diverso per Pisilli. Il clima tra le parti è disteso e non ci si è dati ancora un appuntamento per mettere nero su cambio quello che sarà con ogni probabilità il primo contratto importante del ventenne centrocampista giallorosso, da questa stagione veramente protagonista con la prima squadra. Tutto fermo anche sul fronte Zalewski. Dopo il reintegro sembrava che l'annuncio dovesse arrivare a giorni ma la fase calda del rinnovo del polacco non sembra poi così vicina. A giugno la scadenza potrebbe portarlo via a parametro zero ma non è escluso che se non dovesse la firma a gennaio si possa tornare sul mercato per provare a monetizzare un minimo del suo valore. Il rapporto con la tifoseria, soprattutto dopo l'errore con l'Inter, è tutt'altro che migliorato e nulla è escluso per il suo futuro.