Per tutta l'estate è stato l'oggetto del desiderio della Roma. Il club giallorosso ed Endrick si sono sfiorati le mani nell'ultima sessione di mercato, prima che Mourinho alzasse il muro. E mercoledì sera, il brasiliano si è trasformato ne peggior incubo di uno stadio intero spegnendo l'entusiasmo di 60 mila tifosi

giallorossi presenti all'Olimpico. Una mezz'ora di sgasate sulla fascia e dribbling, che hanno consumato le ultime energie di Hermoso e Molina e, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo, successivamente, mandato in tilt Koulierakis. Fino all'ingresso in campo con la Roma, Endrick aveva collezionato solamente quattro minuti in stagione e non aveva nascosto il proprio malcontento. Il club giallorosso non ha mai perso i contatti, consapevole che l'occasione di arrivare al brasiliano si sarebbe potuta ripresentare a gennaio. Lo scenario, adesso, potrebbe essere cambiato. il Real Madrid ha investito quando era ancora un sedicenne. Così Endrick si è preso la scena all'Olimpico, rendendo ancor più speciale il ritorno a Roma di Mourinho.