Da Rui a Smalling, Mou alza il muro

Chris Smalling è pronto per un’altra battaglia. Dopo aver riposato contro il Bologna stasera toccherà di nuovo all’inglese tenere in mano le redini della difesa, per cercare di tenere il più possibile al sicuro la porta di Rui Patricio dagli attacchi del Leicester, come riporta Il Tempo. Anche Zalewski è pronto per riprendersi la scena in campo internazionale dopo la partita quasi perfetta giocata all’andata, sugellata dall’assist perfetto servito a Pellegrini. In mediana toccherà invece a Sergio Oliveira affiancare Cristante. Il portoghese scenderà in campo con due obiettivi: non far rimpiangere l’assenza di Mkhitaryan e fornire una prestazione di livello che convinca Tiago Pinto a riscattarlo dal Porto.