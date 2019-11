Da quattro partite risultati in coppia per le due romane

Un filotto che inizia a stupire anche i fanatici della statistica. Come riporta Il Tempo, da quattro gare, Roma e Lazio attengono lo stesso risultato. Tutto è iniziato il 27 ottobre, con la Roma che superava il Milan 2-1 e la Lazio che si accodava a Firenze. L’infrasettimanale ha visto le due squadre dominare a braccetto (4-0): mentre Acerbi e compagni schiantavano il Torino, la Roma si imponeva, in inferiorità numerica, in casa dell’Udinese. Nell’ultimo weekend, la distanza di un giorno non ha impedito ai giallorossi di battere 2-1 il Napoli e ai biancocelesti di infrangere il tabù Milan a San Siro. Due squadre unite anche nelle disgrazie: al 94°, con 3 secondi di differenza e due ore di distacco, Ntcham costringeva la Lazio a un passo dall’eliminazione europea e Thuram metteva in salita il cammino giallorosso. Con la squadra di Inzaghi in campo domenica alle 15 con il Lecce, occhio al punteggio: il Parma, rivale della Roma alle 18, è avvisato.