Cuore diviso per l’ex diesse Sabatini

A quasi sei mesi di distanza dall’ultimo confronto, le strade della Roma e di Walter Sabatini tornano ad incrociarsi, come riporta Il Tempo. Il responsabile tecnico del Bologna sfiderà per la quinta volta la sua ex squadra, da quando, il 6 ottobre del 2016, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ai giallorossi.

Lo score recita una vittoria e un pareggio per Sabatini ai tempi dell’Inter e due successi della Roma nella passata stagione, quando la squadra diretta dal dirigente umbro, accolto nella gara di ritorno dai calorosi abbracci di Manolas e De Rossi, era la Sampdoria.

Quello tra l’ex ala del Perugia e il club capitolino è stato un matrimonio burrascoso, fatto di tanti alti e bassi, soprattutto nei rapporti con Pallotta, ma il dirigente umbro avrà per sempre nel cuore i cinque anni vissuti come ds dei giallorossi: “Emotivamente e sentimentalmente – ha dichiarato a TRS qualche mese fa – sentirò la Roma sempre mia, perché tutto quello che è successo poi è un prosieguo di quanto è successo prima. La Roma è una cosa che mi riguarda e mi riguarderà sempre“.

Per l’occasione domani al Dall’Ara Sabatini ha invitato familiari e amici allo stadio: una sfida col cuore diviso. Un altro ex della partita sarà Destro, che a Roma ha siglato 29 gol (gli stessi segnati in maglia rossoblù) in 68 presenze, prima di essere ceduto in prestito al Milan allo stesso Bologna. Non la vivrà direttamente dalla panchina per via delle cure mediche a cui è sottoposto, ma domani sarà un match particolare anche per Mihajlovic, ad un passo dal diventare il primo tecnico scelto da Petrachi nell’avventura romana a fine maggio.