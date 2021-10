Cuadrado-Viña che scintille

In occasione di Colombia-Uruguay il calciatore bianconero ha rifilato una gomitata al giallorosso

C’è già un antipasto del big match contro la Juventus in programma domenica 17 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Una prima parte della supersfida, scrive Il Tempo, è andata in scena nella partita tra Colombia e Uruguay disputata ieri, valevole per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2022 in Qatar. Nel corso della gara, infatti, nel tentativo di difendere il pallone dal romanista Viña, il colombiano della Juve Cuadrado ha rifilato all’esterno giallorosso una gomitata (apparentemente volontaria) all’altezza del collo. L’uruguaiano è stramazzato a terra e l’arbitro ha fischiato giustamente la punizione. Per il bianconero, però, solo il cartellino giallo. Una decisione che ha scatenato le veementi proteste dei calciatori del ct Oscar Tabarez che si aspettavano l’espulsione. I due, ora, si ritroveranno in campo tra poco più di una settimana e chissà se per quel giorno le scintille di ieri saranno assorbite e dimenticate.