Crocevia per l’Europa

La Roma si gioca tanto nelle due settimane che intercorreranno tra le due partite conyro lo Slavia Praga e che in mezzo vedranno i giallorossi a confronto con Inter e Lecce

Evitare i playoff di febbraio e tornare a giocare in Europa direttamente per gli ottavi di finale a marzo inoltrato. Questo l'obiettivo della Roma che domani affronterà all'Olimpico lo Slavia Praga per l'andata del doppio confonto che più che una fase a gironi assomiglia a una sfida ad eliminazione diretta, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo.