Cristante senza sosta

Eppure la sua annata nel nuovo ruolo di mezz'ala che lo Special One gli aveva regalato col cambio modulo e come conseguenza all'arrivo di Paredes, era iniziata alla grande con prestazioni di livello e vena realizzativa ritrovata. Cento per cento dei minuti giocati in entrambe le com- petizioni in questa stagione nelle dieci gare disputate dai giallorossi e, allargando il periodo dell'analisi, ha saltato soltanto 12 gare nelle ultime 4 stagioni per un totale di 161 apparizioni in giallorosso. Per Mourinho è sempre stato un uomo chiave. Ora, dopo la sosta e gli impegni con la Nazionale, dovrebbe tornare a fare il suo mestiere in mediana, anche se dipenderà molto dalle condizioni di Smalling e da quanto Mou si fida di Llorente a comandare la difesa. Contro il Monza, quindi, è ancora incerta la previsione sulla sua zona di competenza. Quel che è certo però, è che a Bryan nessuno vuole rinunciare per serietà, impegno e dedizione da sempre dimostrate in campo.