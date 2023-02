Cristante rinnoverà fino al 2027

Il centrocampista non ha mai saltato una partita in questa stagione

Vista l’importanza della sfida e l’assenza di vere e proprie alternative, Mourinho nella gara di domani contro il Salisburgo è pronto ad affidare nuovamente le chiavi del centrocampo a Bryan Cristante. Lo Special One, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo, ha dimostrato di non poter fare a meno del centrocampista questa stagione, tanto da programmare per la sosta invernale l’intervento all’osso scafoide, così da averlo a disposizione alla ripresa del campionato. Infatti, l’ex Atalanta non ha mai saltato una partita in questa stagione.