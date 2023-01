Cristante: “Non riusciamo a chiudere le partite”

Con Mourinho squalificato, è Bryan Cristante a fare le veci del tecnico nel post partita di Roma-Bologna, facendo innanzitutto i complimenti al giovane Tahirovic: "Gli faccio i complimenti per la sua partita, non è mai facile, può solo crescere - così il numero 4 giallorosso ha voluto incoraggiare il compagno agli esordi con la maglia della Roma - Quando i singoli fanno bene il merito è della squadra, quando la squadra gira le prestazioni dei singoli migliorano", come riporta Il Tempo.