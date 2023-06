Cristante firma: “Questa è la mia famiglia”

Cristante rinnova fino al 2027. Il centrocampista ex Atalanta si legherà così nuovamente ai giallorossi dopo il suo arrivo nella capitale nell'estate del 2019, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. "La Roma è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia - ha dichiarato il calciatore - ho avuto il privilegio di veder crescere questa squadra grazie a una società che ci ha consentito di lavorare bene. Darò il massimo per questa maglia e per i tifosi". "Bryan è stato un protagonista della Roma - ha affermato Pinto - ha sempre messo la squadra davanti a tutto e incarna le doti che vorremmo trasmettere ai nostri giovani, professionalità e coraggio".