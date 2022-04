Cristante e Zaniolo ok in coppa

Le loro condizioni non sembrano preoccupare lo staff medico giallorosso ed entrambi dovrebbero volare in Inghilterra con il resto della squadra

Inizierà domani il cammino della Roma verso la terza semifinale europea nelle ultime cinque stagioni, come riporta Il Tempo. Dopo la sconfitta di San Siro Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che lunedì pomeriggio si ritroverà a Trigoria per preparare l’andata dell’impegno di Conference League in programma giovedì sera in casa del Leicester.