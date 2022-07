Crescita Roma

Mourinho ha la convinzione che il gruppo giallorosso – in attesa di altri rinforzi sul mercato – stia gradualmente facendo quel salto di qualità

È’ già una Roma da Champions, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. L’amichevole di Haifa vinta per 1-0 contro il Tottenham ha lasciato José Mourinho con la convinzione che il gruppo giallorosso – in attesa di altri rinforzi sul mercato – stia gradualmente facendo quel salto di qualità di cui aveva parlato subito dopo aver alzato la Conference League a Tirana.

Ma la conclusione più importante che lo Special One può trarre dal match del Sammy Ofer Stadium, sempre al netto di un’amichevole estiva, è che la squadra è in grado di supportare lo schieramento iper offensivo che prevede Lorenzo Pellegrini (in mediana), Nicolò Zaniolo, Paulo Dybala e Tammy Abraham in campo contemporaneamente.

La Roma ha iniziato il match schierando il suo poker d’assi e la risposta è stata positiva: l’attesa era tutta per la Joya che, per la prima volta, ha sfoggiato i colori giallorossi in partita. E proprio dai piedi dell’ex juventino è nata la rete del vantaggio romanista, grazie ad un corner battuto alla perfezione e trasformato in gol da Ibanez al 29′.

Subito dopo la gara la Roma ha fatto rientro in Italia. L’ultimo appuntamento del precampionato giallorosso prima dell’inizio della Serie A è in programma al 7 agosto all’Olimpico con lo Shakhtar Donetsk. La gara con gli ucraini potrebbe coincidere con il primo sold-out stagionale: saranno più di 50mila infatti i romanisti che si recheranno allo stadio per dare il benvenuto a Dybala e (probabilmente) Wijnaldum.