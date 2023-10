Corona fa i nomi. Giallo Zalewski

Il versante mediatico della vicenda scommesse ieri ha vissuto un colpo di scena ancora sul web, come riporta Il Tempo. Stavolta nel "Cerbero Podcast" di Mr. Marra (già al fianco di Fedez in Muschio Selvaggio) dove si è rivelato il presunto informatore di Fabrizio Corona su Zalewski, indicato sul portale Dillinger News ma che non risulta indagato e ha già smentito ogni addebito attraverso il proprio entourage. "Ho pensato di cavalcare l’onda e dare informazioni vaghe" sottolinea l’uomo, presentato come il Pomata, raccontando di essere stato contattato dopo aver postato un commento sul portale. "Non conosco personalmente Zalewski, per questa ricompensa - 20milaeuro - ho detto sì. Ho mentito sapendo di fare. L’informazione è fasulla dal momento in cui io non ho nessuna prova in mano, né scritta né parlata. Io parlo completamente a vanvera di questa situazione".