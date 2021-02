Coppa Italia Primavera, suicidio Roma: giallorossi eliminati dal Verona

Brusca frenata per la Roma, prima in classifica in campionato, che abbandona la Coppa Italia per mano dell’Hellas Verona. Al Tre Fontane la squadra di Corrente – che milita nel Primavera 2 – si impone per 2-1 contro una squadra nervosa, che si trova a fare i conti con la seconda sconfitta nelle ultime tre partite, come riporta Il Tempo.

A decidere il match sono i gol di Coppola nel primo tempo e Yeboah (in pieno recupero), mentre la rete giallorossa realizzata da Satriano arriva soltanto al 94′.

Amareggiato De Rossi: «Mi dispiace, i ragazzi venivano da una prestazione buona – le parole del tecnico -la questione morale va allenata, non è possibile prendere gol da calcio da fermo e poi non trovare soluzioni contro una squadra chiusa. Se vogliamo portare giocatori in Prima Squadra, dobbiamo migliorare».