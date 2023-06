Coppa Italia: insidia derby, possibile incrocio ai quarti

Possibile derby nei quarti di finale di Coppa Italia, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Con il termine della stagione di Serie A e Serie B, con le rispettive promozioni e retrocessioni, è infatti possibile stilare un tabellone ufficioso della prossima edizione della Coppa Italia. Nel caso in cui i pronostici dovessero essere rispettati, ai quarti si potrebbe avere una sfida tra Roma e Lazio. Il derby della Capitale dovrebbe tuttavia passare da sfide da incubo e ritorni storici: la squadra di Mourinho potrebbe infatti ritrovare agli ottavi la Cremonese - che dovrà battere prima la Reggina e poi la vincente tra Empoli e Cittadella - artefice dell'eliminazione dei giallorossi all'Olimpico nei quarti di finale dell'edizione da poco terminata; i biancocelesti invece potrebbero incrociare nuovamente all'Olimpico il grande ex Nesta, attuale allenatore della Reggiana, che partirà dal turno preliminare dove affronterà il Virtus Entella. La competizione, in attesa delle date ufficiali che verranno comunicate nei prossimi giorni, prenderà il via già a fine mese, quando si svolgeranno prima i turni preliminari e subito dopo i trentaduesimi, con la squadra con il numero più basso che giocherà la sfida in casa.