Coppa Conference all’Olimpico fino al 22 luglio

L'esposizione durerà fino al 22 luglio, data dei tradizionali festeggiamenti dei tifosi per la fondazione del club: per accedere sarà necessario acquistare i biglietti per il tour dell'Olimpico, che per due settimane si concluderà proprio con il passaggio davanti alla coppa. Quella dell'impianto del Foro Italico è l'ultima tappa del tour itinerante che ha visto la Conference League fare il giro della Capitale, accompagnata dall'entusiasmo della gente.