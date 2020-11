Contro il Cluj torna in campo la Roma 2

Staccare la spina per ventiquattr’ore in vista delle ultime due sfide dell’attuale ciclo di partite. Fonseca dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina ha concesso ai suoi una giornata di riposo, fissando per questa mattina alle 11 la ripresa degli allenamenti prima del terzo impegno europeo, quello contro il Cluj.

Il tecnico portoghese – domani alle 11.20 è fissata la rifinitura, alle 14 ci sarà la conferenza stampa in compagnia di un calciatore – sembra intenzionato a schierare ancora una volta una squadra molto rimaneggiata, per poi scendere in campo con la formazione titolare nella trasferta con il Genoa.

Ci sarà quindi un’altra chance per Borja Mayoral, Carles Perez, Bruno Peres, Villar e Pau Lopez: un successo contro i romeni avvicinerebbe la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. A Trigoria restano poi in attesa di ritrovare in gruppo Diawara e Calafiori, assenti da qualche settimana dopo aver contratto il Coronavirus.

Intanto domani sarà il giorno della verità per capire l’esito del ricorso presentato dalla società giallorossa riguardo al 3-0 a tavolino comminato dal Giudice Sportivo in merito al match contro il Verona. Fienga, Ceo del club, si presenterà davanti alla Corte Sportiva d’Appello guidata dal presidente Sandulli e cercherà, accompagnato dall’avvocato Conte, di ottenere indietro il punto perso per un’errata compilazione della lista valida per la Serie A.