Contro il Braga in campo un’altra difesa inedita

Un’altra difesa inedita per la gara di ritorno in Europa League. Senza la possibilità di schierare Fazio e Juan Jesus, non inseriti in lista Uefa, Fonseca dovrà proporre un terzetto difensivo inusuale, che vedrà sicuramente la presenza di Mancini. come riporta Il Tempo.

Uno degli altri due posti sarà probabilmente occupato da Cristante, che già sabato aveva fatto un tentativo per esserci contro il Benevento. Dubbi sulla terza maglia: Kumbulla ha qualche chance di recuperare, Smalling meno, ma se non ce la dovesse fare è pronto ad arretrare ancora Spinazzola.