Conta la Coppa ma…

In campionato la Roma ha staccato la spina, come riporta Il Tempo. I giallorossi sembrano aver mollato mentalmente il campionato la lotta al quarto posto dal giorno della gara vinta contro l’Ajax alla Johan Cruyff Arena.

Un rischio non da poco per una squadra che – a meno di un’impresa in coppa – chiuderà la terza stagione consecutiva fuori dalla Champions League. La situazione di quest’anno però potrebbe essere anche più grave rispetto ai precedenti visto che il pericolo è quello di non qualificarsi nemmeno all’Europa League. Per la prima volta dal 2013 la squadra di Fonseca potrebbe rimanere esclusa dal torneo che, ad oggi, rappresenta l’unica ancora di salvezza della stagione.

Il turnover massiccio adottato da Fonseca contro il Torino stride con la politica del “pensiamo partita per partita” ripetuta come un mantra dal portoghese, e mette a nudo i problemi passati momentaneamente in secondo piano grazie all’impresa compiuta contro l’Ajax.

Al problema al ginocchio di Smalling, che in stagione ha totalizzato appena 17 presenze, si è aggiunto l’infortunio al menisco di Kumbulla: il tecnico spera di recuperarli entrambi per la gara d’andata con il Manchester United, e in questo senso i prossimi allenamenti saranno decisivi.