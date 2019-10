Confermato lo “sconto” a Mazzarri. Ora Fonseca può sperare per Genova

Assist di Mazzarri a Fonseca e ora la Roma spera. Non si tratta di una partita, ma della battaglia a colpi di carte bollate tra il Torino e la Figc, che riguarda da vicino anche il portoghese, come riporta Il Tempo: la Corte Federale d’Appello ha definito inammissibile il reclamo per revocazione presentato da Gravina, confermando quindi l’annullamento della squalifica del tecnico toscano.

Questa sentenza aiuterà la Roma nell’udienza di domani, dove, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, l’avvocato Conte cercherà di far revocare del tutto la squalifica inflitta a Fonseca o tenterà almeno di strappare uno sconto di un turno rispetto alle due giornate di stop, visto che la Corte ha sancito che non si applica l’automatismo della sanzione.