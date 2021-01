Confermato lo 0-3 per le sei sostituzioni

Il Giudice sportivo ha certificato la sconfitta per 0-3 a tavolino della Roma per mano dello Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia andati in scena martedì scorso allo stadio Olimpico, come riporta Il Tempo.

Nelle motivazioni si legge che il regolamento “consente l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per gara” e che “tale limite non soffre eccezioni nell’eventualità di disputa di tempi supplementari durante i quali è consentita esclusivamente una quarta sostituzione rispetto alle tre stabilite per i tempi regolamentari“. Gli ingressi di Fuzato e Ibanez sono stati il quinto e il sesto cambio per i giallorossi che hanno così infranto il regolamento.