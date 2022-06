Conference League, tour della Coppa partito da Garbatella

Il mini-tour della Conference League parte da Garbatella. Dopo l’evento privato organizzato dal Roma Club Montecitorio - e della cena organizzata al laghetto dell'Eur per i dipendenti As Roma - ieri la coppa conquistata a Tirana da José Mourinho e i suoi giocatori ha iniziato il viaggio itinerante nei quartieri della città, come riportato da Il Tempo. La prima tappa è stata il teatro Garbatella, dove circa 500 persone hanno potuto posare insieme al trofeo posto sotto una teca. Entusiasta il il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri: «È stata un'occasione emozionante, con l’A.S. Roma, per ringraziare la comunità territoriale del tifo giallorosso». Per il momento il club ha voluto coinvolgere nell'iniziativa soprattutto enti, scuole calcio e fondazioni che nel corso dell'anno hanno collaborato con Roma Cares: una scelta volta a non creare un evento con migliaia di persone accalcate e che, con ogni probabilità, avrebbe lasciato deluso più di qualcuno. Fino al 22 luglio la coppa sarà al centro di iniziative organizzate dalla società nei municipi in maniera riservata. Nei prossimi mesi invece saranno organizzati una serie di eventi al resto dei tifosi, per consentire a tutti di posare insieme al trofeo.