Conference League, domani Bodo nella Capitale per allenarsi

Inizierà domani il cammino del Bodo/Glimt verso il quarto di finale di Conference League in programma giovedì all'Olimpico. Per preparare al meglio l'impegno con i giallorossi, i norvegesi hanno scelto di sbarcare nella Capitale tre giorni prima del match. Tra martedì e giovedì invece sono attesi i circa mille tifosi che seguiranno la squadra di Knutsen. A novembre non si erano verificati problemi con i tifosi gialloneri, ma l'allerta rimane comunque elevata.