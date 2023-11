Con Lukaku è overRoma

All'Olimpico contro il Lecce finisce 2-1 per la squadra di Mourinho che ha dominato per lunghi tratti ma che stava perdendo in maniera beffarda prima del finale per cuori forti

Redazione

Poco meno di tre minuti per passare dall'infeno al paradiso. Poco meno di tre minuti, dopo i novanta di gioco regolare, per spazzare via incubi nefasti tornati alla mente già prima di iniziare questa partita contro una delle bestie nere della Roma, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Azmoun (primo gol in giallorosso), Lukaku (nona rete in 12 gare) e dietro a ricamare, dare spunti e idee il solito Dybala.

All'Olimpico contro il Lecce finisce 2-1 per la squadra di Mourinho che ha dominato per lunghi tratti ma che stava perdendo in maniera beffarda prima del finale per cuori forti che ha fatto esplodere lo stadio e tre quarti di città. Mourinho spazza via un'altra maledizione e vince la seconda gara all'overtime: perché ci sono delle partite scritte prima ancora di essere giocate.

