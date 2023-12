Con lo Sheriff occasione per Aouar

Contro lo Sheriff possibile chance per Aouar. L’algerino, arrivato questa estate a parametro zero accompagnerà infatti Mourinho nella conferenza stampa di oggi alle ore 13.30, alla vigilia dell’ultima gara del girone di Europa League contro i moldavi. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti con le numerose assenze dovute a infortuni e squalifiche, in una sfida che a termini di classifica del gruppo G conta relativamente. La Roma è infatti certa del passaggio del turno, seppur come seconda, e l’eventuale qualificazione come prima è esclusivamente nelle mani dello Slavia Praga, impegnato in casa contro il Servette, con gli svizzeri già certi della retrocessione in Conference