Con la Lazio conferma degli stessi 11

Continuità di formazione. Dopo il pareggio per 2-2 con l’Inter Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo alla sua squadra, reduce da tre partite in sette giorni e attesa dal derby nella prossima giornata di campionato. Nella sfida con i nerazzurri Spinazzola è apparso ancora indietro con la condizione fisica, ma il tecnico contro la Lazio molto probabilmente confermerà lo stesso undici che ha iniziato il match di ieri, visto che non sono stati registrati nuovi infortuni e che appare difficile che arrivino buone notizie dall’infermeria, in particolare da Pedro.

Salvi i diffidati Cristante e Ibanez, mentre sono ora a rischio squalifica anche Mancini e Ibanez: le scelte per il successivo turno di Coppa Italia con lo Spezia saranno probabilmente dettate anche da questo fattore. Fronte mercato, scrive Il Tempo, si aspettano sviluppi sull’ennesima richiesta di rescissione fatta allo Shanghai da parte del fratello-agente di El Shaarawy. Per la fascia destra il preferito è Celik, reputato più pronto rispetto agli altri giocatori visionati.