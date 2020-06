Col Siviglia gara secca in Germania

Iniziano a prendere forma le nuove formule studiate per la Champions e l’Europa League, scrive “Il Tempo”. Dalla Uefa – che si riunirà per il Comitato Esecutivo domani e giovedì – trapela che Roma-Siviglia e Inter-Getafe si disputeranno in gara secca in Germania, nazione che ospiterà dal 10 al 21 agosto la Final Eight del torneo: si giocherà a Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia, che sarà anche la città che ospiterà la finale. Le altre sei sfide di ritorno degli ottavi andranno invece in scena nelle rispettive sedi originarie (stessa cosa per la Champions). I giallorossi restano in attesa di capire se sarà possibile modificare le liste dei giocatori per inserire Zaniolo, tolto dopo il mercato di gennaio per via dell’infortunio. La Uefa ha inoltre deciso di assegnare a Lisbona la fase finale della Champions, la cui finale sarà disputata a Istanbul nel 2021 e a San Pietroburgo nel 2022.