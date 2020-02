Col Gent dubbio Pellegrini. Bruno Peres non è in lista

Archiviata la partita contro il Lecce, Fonseca pensa già alla trasferta di Europa League contro il Gent. Il tecnico dovrà fare a meno di Bruno Peres, non inserito nella lista Uefa: al suo posto uno tra Santon e Spinazzola. Sicuro di una maglia da titolare è Mancini che dovrà saltare Cagliari per squalifica, mentre attende la convocazione Diawara che si allena in gruppo. Per quanto riguarda Pellegrini si è trattato di una sostituzione precauzionale visto che ha avvertito un affaticamento. Il tecnico, riporta “Il Tempo”, ha rivelato che anche Under ha avuto un problemino al polpaccio, al suo posto ancora Carles Perez.