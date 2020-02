Col Bologna Pellegrini squalificato

Voltare pagina e mettere nel mirino soltanto il Bologna, scrollandosi di dosso qualsiasi altro tipo di pensiero esterno. Domattina la Roma riprenderà subito gli allenamenti in vista dell’impegno di venerdì sera contro i rossoblù, reduci da due successi consecutivi con Spal e Brescia, riporta “Il Tempo”. Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi e nella débacle a Reggio Emilia ha riproposto una formazione identica a quella vista nel derby, ma ora sarà costretto a cambiare. E non solo per la squalifica di Pellegrini, espulso ieri. Nulla di preoccupante per Santon, uscito all’intervallo poiché ammonito, e per Veretout, che si toccava il flessore della coscia al momento del cambio. Nella prima seduta della settimana il portoghese spera di ritrovare Mkhitaryan, assente per infortunio dal match con il Torino, e attende buone notizie da Diawara, che si sottoporrà al consulto medico decisivo per scongiurare una volta per tutte l’intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro.