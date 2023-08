Ciao Ibanez, bivio Matic

Ibanez verso l'Arabia, Matic al bivio. Il primo trasferimento che potrebbe far smuovere il domino di cessioni e acquisti dei giallorossi riguarda il brasiliano. Sul difensore è piombato l'Al Ahli: il club arabo si sta avvicinando a suon di offerte alla richiesta di 35 milioni, cifra la Roma vorrebbe incassare per il cartellino del giocatore prelevato in prestito con obbligo di riscatto - fissato a 8 milioni - dall'Atalanta nel gennaio del 2020. Inoltre, come riportato da Matteo Cirulli su Il Tempo, il club saudita ha già un accordo con il classe 1998 che andrebbe a percepire 9 milioni a stagione, motivo per il quale il calciatore non è stato convocato per la gara contro il Tolosa disputatasi ieri. Nei giorni scorsi i giallorossi avevano registrato anche l'interesse del Nottingham Forest destinazione che non sembrava convincere appieno il difensore. Intanto dalla Francia, più precisamente dal Rennes, è arrivata una proposta di ingaggio per Nemanja Matic.