Chierico jr, firma e convocazione

Una settimana da sogno per Luca Chierico. Sono giorni speciali per il giovane mediano della Primavera della Roma, che nel giro di 48 ore ha rinnovato il suo contratto con il club giallorosso fino al 2022 ed è stato convocato per la prima volta da Fonseca per la gara di Europa League in programma questa sera contro il Wolfsberger, come riporta Il Tempo.

Chierico probabilmente andrà in tribuna insieme a Cardinali (portiere della Primavera) ma l’emozione di leggere per la prima volta il proprio nome insieme a quello dei ‘grandi’ per una partita europea la dimenticherà difficilmente.

Lo sa bene il padre Odoacre – Campione d’Italia con la Roma nella stagione 82-83 – che non nasconde la sua soddisfazione: “Se lo merita per i sacrifici che ha fatto. In passato è stato sfortunato. Ha subito 4 interventi alla spalla tra il 2017 e il 2019”. Soddisfazione ancor più grande perchè raggiunta con la maglia giallorossa: “Ha dimostrato sempre grande attaccamento alla Roma – le sue parole a Il Tempo – questo è il suo undicesimo anno, è arrivato in giallorosso quando aveva sette anni e mezzo. Il prolungamento e la convocazione sono il coronamento dei tanti sforzi fatti”.