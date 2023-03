Chelsea e United, occhi su Abraham

Da bomber decisivo a possibile partente in estate. La parabola discendente di Abraam con la maglia della Ro: ma oscilla tra il sorprendente e lo sbalorditivo, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Pochi gol e qualche panchina di troppo per il centravanti che Mourinho ha voluto fortemente due anni fa e che oggi è al centro del dibattito per un rendimento al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo i quasi trenta gol della scorsa stagione. E pensare che soltanto dodici mesi fa la clausola di recompra da 80 milioni in favore del Chelsea faceva tremare i tifosi. Oggi, invece, un'eventuale cessione non farebbe troppo rumore, anche perché sarebbe il temico stesso ad avallarla, oltre alla buona pliusvalenzalfu pagato complessivamente 41.3 milioni). Niente di certo, però, almeno al momento, sul futuro dell'inglese. Tammy gode ancora di grande fiducia all'interno del club, che apprezza l'impegno costante che l'attaccante mette in campo, ma resta pur sempre uno del pochi profili spendibili sul mercato. Ad oggi è però proprio il rendimento | basso di Abraham a raffreddare eventuali piste per l'estate, nonostante l'attenzione della Premier sia sempre alta per il venticinquenne, con Chelsea e United che lo seguono con attenzione.