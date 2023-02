Celik titolare unica novità rispetto a Lecce

Gli undici di Lecce con Celik titolare. Mourinho ha deciso di non stravolgere troppo la formazione in vista della gara delicata di oggi alla Red Bull Arena. Contro il Salisburgo il tecnico avrà a disposizione due terzini in più: Spinazzola e Karsdorp. Il terzino olandese, al termine dell’allenamento, ha anche parlato ai microfoni del club: "Ho avuto dei problemi al ginocchio nelle ultime due settimane. Ora mi sento molto meglio e non vedo l’ora di giocare per questa maglia".Mourinho opterà per pochi cambi rispetto all’undici visto al Via del Mare. L’unica vera novità sarà sulla fascia destra: Celik è pronto a tornare titolare dopo la brutta prestazione con la Cremonese in Coppa Italia.