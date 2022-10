Celik si fa male al ginocchio: fascia destra ko

Zeki Celik tiene in ansia la Roma . Ieri il terzino è stato costretto a lasciare il campo a 5′ dall’inizio del match con il Betis, a causa di un problema al ginocchio destro causato da uno scontro fortuito con Mancini, come riporta Emanuele Zotti su Il Tempo.

Dopo essere rimasto a terra per alcuni minuti il turco ha provato a tornare in campo, ma è stato costretto ad arrendersi. Il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali e l’esito è atteso per oggi. Se dovesse fermarsi a lungo, Mourinho si ritroverebbe senza un esterno destro di ruolo, visto che Karsdorp, nella migliore delle ipotesi, tornerà per le ultime partite novembre prima del Mondiale.