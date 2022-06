Celik in chiusura, affondo Frattesi

Sarà un fine settimana infuocato per Pinto. Secondo Il Tempo, il gm sta per mettere a segno il terzo colpo del mercato giallorosso: nelle prossime ore chiuderà Celik. La fumata bianca col Lille è finita e l'accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base di 7 milioni più bonus. Ad agevolare (indirettamente) l'operazione è stata la Fiorentina che dopo l'interesse per il turco ha virato su Dodo dello Shaktar. La virata dei toscani ha dato l'accelerata necessaria alla trattativa tra Roma e Lille. Per l'altro obiettivo servirà un po' di pazienza. Frattesi è in cima alla lista dei desideri e in settimana Pinto incontrerà l'agente. Il Sassuolo vuole 30 milioni, ma la Roma sta spingendo per chiudere intorno ai 20 e si sta tentando di inserire qualche contropartita dal settore giovanile. L'acquisto di Frattesi non escluderebbe l'arrivo di Aouar che contina ad interessare come alternativa a Mkhitaryan. I rinforzi per la mediana sono una priorità, ma non si perdono di vista occasioni per altri reparti.